Vaccinarsi è un atto d'amore, dice Bergoglio e domani Green Pass obbligatorio. Ma in udienza puoi andare senza

"Vaccinarsi è un atto d'amore" ha detto tempo fa Bergoglio, ricevendo il ringraziamento pubblico dal Ministro Roberto Speranza: tuttavia niente certificazione verde per i fedeli e i pellegrini che partecipano all'udienza generale del Pontefice. Green Pass obbligatorio per tutti.. ma non proprio tutti, almeno non per i partecipanti all'udienza generale di Papa Francesco tenutasi nell'aula Paolo VI, nonostante dal 1° ottobre per accedere allo Stato Vaticano sia entrato in vigore l'obbligo di Green Pass. Per accedere alla sala, ai fedeli non è stata chiesta nessuna documentazione che attestasse la vaccinazione, e questo è stato possibile grazie ad una specifica nota ...

