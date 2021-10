Scuolab | laboratori online senza limiti | dalle scienze alla programmazione software | dal pensiero computazionale alla fisica GUARDA IL VIDEO

(Di giovedì 14 ottobre 2021) La nuova release della piattaforma che, grazie al learning-by-doing, consente di frequentare iin totale sicurezza grazierealtà virtuale. Tra le novità il modulo per le materie umanistiche eClimate Science L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Scuolab: laboratori online senza limiti: dalle scienze alla programmazione software, dal pensiero computazionale a… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuolab laboratori

Orizzonte Scuola

Quest'anno integreremocome estensione deiesistenti di fisica, chimica e tecnologia per gli istituti tecnico superiori'.... innovatori e rappresentanti del mondo della scuola, in un dialogo a più voci, discuteranno delle novità e delle prospettive di sviluppo deivirtuali che costituiscono il mondonel ...L’AQUILA – Una tavola rotonda tra istituzioni, scuole e associazioni per condividere i risultati del progetto “Incontri, culture e tradizioni senza confini”, promosso dall’associazione di promozione s ...Cosa può offrire il nostro territorio a un migrante? È pronto e preparato ad accoglierlo? Tante risposte possono essere date a queste domande e tanti interrogativi possono nascere se ci si confronta.