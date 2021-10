Roma | processo per delitto Regeni rischia di finire nel nulla Corte decide | procedere o no senza imputati?

(Di giovedì 14 ottobre 2021) La difesa ha chiesto la nullità, sostenendo che i quattro agenti dei servizi egiziani accusati di aver torturato e ucciso il ricercatore nel 2016, sono assenti in aula perchè ignari del procedimento a ...

La difesa ha chiesto la nullità, sostenendo che i quattro agenti dei servizi egiziani accusati di aver torturato e ucciso il ricercatore nel 2016, sono assenti in aula perchè ignari del procedimento a ...La richiesta della procura diè però quella di andare avanti nel. Il motivo? Colaiocco ha ricostruito tutti gli sforzi fatti per eleggere il domicilio degli imputati. Un tentativo che ...E’ iniziato questa mattina, nel giorno dedicato alla scorta mediatica, il processo nei confronti dei quattro 007 egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell’omicidio di Giulio Regeni. I quat ...'Tredici indizi dimostrano come gli imputati si siano sottratti volutamente al processo' ha detto il pubblico ministero Sergio Colaiocco. Gli oggetti di Giulio. A Roma prima udienza del processo a car ...