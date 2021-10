Ponte San Pietro, nella squadra di Macoli tre conferme e due volti nuovi: sabato 23 l’insediamento (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ponte San Pietro. Due nuovi ingressi e quattro conferme, anche se i ruoli di sindaco e vicesindaco si invertono: questa la composizione della nuova Giunta comunale di Ponte San Pietro, guidata dal neosindaco Matteo Macoli per il prossimo quinquennio. Dopo il netto successo elettorale (col 58% delle preferenze), Macoli ha fissato i prossimi appuntamenti: il consiglio comunale d’insediamento è previsto sabato 23 ottobre alle 11 all’aperto in piazza della Libertà, per consentire la partecipazione del pubblico che mancava da quasi due anni a causa dell’emergenza epidemiologica (in caso di maltempo è previsto il trasloco in sala consiliare), ma già domenica 17 dalle 10 alle 12 la lista di maggioranza coi nuovi eletti ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 14 ottobre 2021)San. Dueingressi e quattro, anche se i ruoli di sindaco e vicesindaco si invertono: questa la composizione della nuova Giunta comunale diSan, guidata dal neosindaco Matteoper il prossimo quinquennio. Dopo il netto successo elettorale (col 58% delle preferenze),ha fissato i prossimi appuntamenti: il consiglio comunale d’insediamento è previsto23 ottobre alle 11 all’aperto in piazza della Libertà, per consentire la partecipazione del pubblico che mancava da quasi due anni a causa dell’emergenza epidemiologica (in caso di maltempo è previsto il trasloco in sala consiliare), ma già domenica 17 dalle 10 alle 12 la lista di maggioranza coieletti ...

