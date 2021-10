Perché detestiamo i buffet all you can eat

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 14 ottobre 2021) I primi clienti sono già usciti, lasciando vassoi ancora carichi di piatti pronti appena iniziati, torte mezze mangiucchiate, ciotole quasi piene, fette di pane e frutta intatta che comunque andranno buttate. Volevano davvero quello che hanno preso dai vassoi di servizio? La domanda non si pone, almeno non in questi termini. Avevano pagato per questo, ne avevano diritto. Anche se questo significava lasciarne la metà nel piatto. Dopotutto, unsarebbe davvero all you can eat se dovessi finire tutto ciò che hai preso? Quante volte ci è capitato di vedere queste scene in uno di questi mangifici a prezzo fisso? Abbiamo messo in ordine alcune riflessioni e le condividiamo con voi: partiamo da qui per capirenon dovreste sceglierli per le vostre cene. Partiamo dalle basi etiche del pensiero: in un mondo che muore di fame, ...