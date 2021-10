Advertising

TuttoAndroid : Patch di settembre e ottobre per questi dispositivi Samsung e Huawei - 24h_Tecnologia : OnePlus Nord 2 si aggiorna: patch di settembre e qualche miglioramento per la fotocamera: OnePlus ha appena rilasci… - HDblog : RT @HDblog: OnePlus Nord 2 si aggiorna con le patch di settembre e altre ottimizzazioni - frankrai96 : #OnePlus Nord 2 si aggiorna con le patch di settembre e altre ottimizzazioni - gigibeltrame : OnePlus Nord 2 si aggiorna con le patch di settembre e altre ottimizzazioni #digilosofia -

Ultime Notizie dalla rete : Patch settembre

Androidworld

Laera stata in ogni caso rilasciata la scorsa settimana per le versioni PC e Google Stadia ... Ricordiamo anche che lo scorso mese disono spuntate le immancabili valutazioni dei ...... ore 15:42) 2 condivisioni Condividi Tweet Manuel Micaletto Notizie Relazionate Nord 2 5G Rumor OnePlus Android OnePlus Nord 2 si aggiorna con ledie altre ottimizzazioni 25 11 ..."Abbiamo trovato gli sci preistorici meglio conservati di sempre!", questo l'annuncio entusiasta del team del progetto "Secrets of the Ice".Samsung sta rilasciando la patch di sicurezza di ottobre per la maggior parte dei dispositivi, anche il Galaxy Note10 è incluso nell'elenco.