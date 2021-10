Origine Covid, l'Oms non esclude che possa essere stato creato e fuggito da un laboratorio (Di giovedì 14 ottobre 2021) Salto di specie o fuga da laboratorio? Dopo più di un anno e mezzo di pandemia rimane ancora un mistero l'Origine e la diffusione del Covid. A questo proposito il direttore generale dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 ottobre 2021) Salto di specie o fuga da? Dopo più di un anno e mezzo di pandemia rimane ancora un mistero l'e la diffusione del. A questo proposito il direttore generale dell'...

Advertising

Adnkronos : Origine #Covid, Dg Oms: 'Ipotesi laboratorio? Non è esclusa'. - MediasetTgcom24 : Covid, il direttore dell'Oms: 'Origine della pandemia? Ancora non è esclusa l'ipotesi della fuoriuscita dal laborat… - highlandermarc : RT @Adnkronos: Origine #Covid, Dg Oms: 'Ipotesi laboratorio? Non è esclusa'. - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione La #Cina chiede indagini a 360° sull'origine del #COVID19. Anche negli #USA:… - Cactus543 : Questo coglione è l'origine della pandemia da Covid. Sotto processo per crimini contro l'umanità è ancora al suo po… -