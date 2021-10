L'auto del principe Carlo va a formaggio e vino bianco (Di giovedì 14 ottobre 2021) L'auto del principe Carlo ha una dieta molto particolare: non consuma benzina, ma va a vino e formaggio . Per l'esattezza, di "eccedenze di vino bianco inglese e siero di latte derivato dalla ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) L'delha una dieta molto particolare: non consuma benzina, ma va a. Per l'esattezza, di "eccedenze diinglese e siero di latte derivato dalla ...

Advertising

PagliariniSte : ??La violenza del giorno su una donna. #Brescia. Ha riempito di botte la fidanzata, di 51 anni, le ha rubato l'auto… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Dopo il branco di cinghiali che attraversava le strade del quartiere Trionfale a Roma, si è visto per le st… - ladyonorato : Da quanto si è letto, quella droga non è mai uscita dall’auto del rumeno e quindi nemmeno è stata usata. Nessun ill… - GOLDRAKE_AVANTI : @Lorena_Sca_ Si, come quando improvvisamente raddoppia il prezzo del metano per auto. Da 90 cent a 1.80 € ????? - meta_forico : @doluccia16 Il monopattino non è un mezzo di trasporto. E' solo un sistema per farsi del male!!!! Ci sono rincitrul… -