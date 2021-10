Green pass obbligatorio e tamponi, Letta vs Salvini (Di giovedì 14 ottobre 2021) Green pass obbligatorio e tamponi gratis, continua a consumarsi anche su questo fronte lo scontro tra Pd da un parte e Lega e Fdi dall’altra, alla vigilia dell’obbligo della certificazione verde per i luoghi di lavoro in vigore da domani venerdì 15 ottobre. “Il tampone gratuito è come il condono per chi non paga le tasse. Noi siamo contro questa logica. Deve essere premiato chi è fedele, chi paga le tasse e chi si è vaccinato” scandisce Enrico Letta a radio Immagina, esprimendo “preoccupazione” per le vicende legate al Green pass. “Le regole vanno rispettate e bisogna rispettare la maggioranza degli italiani che sono vaccinati seguendo le regole – dice il segretario del Pd – Quella del vaccino è la via maestra. Per questo invitiamo il governo a trovare una soluzione ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 14 ottobre 2021)gratis, continua a consumarsi anche su questo fronte lo scontro tra Pd da un parte e Lega e Fdi dall’altra, alla vigilia dell’obbligo della certificazione verde per i luoghi di lavoro in vigore da domani venerdì 15 ottobre. “Il tampone gratuito è come il condono per chi non paga le tasse. Noi siamo contro questa logica. Deve essere premiato chi è fedele, chi paga le tasse e chi si è vaccinato” scandisce Enricoa radio Immagina, esprimendo “preoccupazione” per le vicende legate al. “Le regole vanno rispettate e bisogna rispettare la maggioranza degli italiani che sono vaccinati seguendo le regole – dice il segretario del Pd – Quella del vaccino è la via maestra. Per questo invitiamo il governo a trovare una soluzione ...

