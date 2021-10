Green Pass, l’allarme degli autotrasportatori: “Dal 15 ottobre gli scaffali di supermercati e negozi rischiano di restare vuoti” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dal 15 ottobre entrerà in vigore, per tutti i luoghi di lavoro (pubblici e privati), il Green Pass obbligatorio. Bisognerà quindi mostrare la certificazione verde per qualsiasi attività ma, come le proteste dello scorso weekend a Roma hanno mostrato, non tutti sono favorevoli a ciò. Molti lavoratori si definiscono ‘No Green Pass’ e la maggior parte prenderà parte alla seconda protesta indetta dall’organizzazione, per domani, e a tutte le altre in programma. Le proteste, però, non bastano. Alcuni settori del mercato hanno già “lanciato l’allarme” per il rischio blocco-merci: lavoratori in sciopero che si rifiuteranno di compiere il loro mestiere. Tra questi c’è anche quello degli autotrasportatori, i quali riforniscono bene o male i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dal 15entrerà in vigore, per tutti i luoghi di lavoro (pubblici e privati), ilobbligatorio. Bisognerà quindi mostrare la certificazione verde per qualsiasi attività ma, come le proteste dello scorso weekend a Roma hanno mostrato, non tutti sono favorevoli a ciò. Molti lavoratori si definiscono ‘No’ e la maggior parte prenderà parte alla seconda protesta indetta dall’organizzazione, per domani, e a tutte le altre in programma. Le proteste, però, non bastano. Alcuni settori del mercato hanno già “lanciato” per il rischio blocco-merci: lavoratori in sciopero che si rifiuteranno di compiere il loro mestiere. Tra questi c’è anche quello, i quali riforniscono bene o male i ...

Advertising

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - RobertoBurioni : Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - luigipe79 : RT @martinacarletti: Sciopera anche un sindacato dell'aeronautica militare contro l'obbligo del green pass. Di fronte alla base militare di… - Io_Selvatica : RT @luigivanti: 'Non capiamo come dei lavoratori vaccinati protestino contro il Green Pass e difendano quelli non vaccinati'. Così dicono e… -