Giovanni Caccamo duetta con Patti Smith (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dopo Milano e Firenze, il cantautore siciliano Giovanni Caccamo ha presentato anche a Roma, al Maxxi - Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo - il suo nuovo album Parole , duettando con la '... Leggi su globalist (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dopo Milano e Firenze, il cantautore sicilianoha presentato anche a Roma, al Maxxi - Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo - il suo nuovo album Parole ,ndo con la '...

Advertising

Vanganel : RT @globalistIT: - globalistIT : - GammaStereoRoma : Giovanni Caccamo - Via Da Qui (Con Deborah Iurato) - Property_Italy : Total renewed 180 quare meter villa in San Giovanni, 7 km away from Caccamo. - peppesava : RT @Ragusanews: Giovanni Caccamo e Patti Smith cantano insieme VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Giovanni Caccamo Giovanni Caccamo duetta con Patti Smith Dopo Milano e Firenze, il cantautore siciliano Giovanni Caccamo ha presentato anche a Roma, al Maxxi - Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo - il suo nuovo album Parole , duettando con la 'sacerdotessa' del rock Patti Smith in Imagine di John ...

Si chiude oggi il quinto Festival dello Sviluppo Sostenibile Protagonisti Diodato, La rappresentante di lista, Coma_Cose, oltre a Michele Placido e Giovanni Caccamo. Inoltre, per il secondo anno consecutivo, l'ASviS è stata partner di Heroes , il festival ...

Giovanni Caccamo duetta con Patti Smith ed entusiasma il pubblico al Maxxi di Roma Nuovo Sud Giovanni Caccamo duetta con Patti Smith Dopo Milano e Firenze, il cantautore siciliano Giovanni Caccamo ha presentato anche a Roma, al Maxxi – Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo – il suo nuovo album Parole, duettando con la “sacerdot ...

Giovanni Caccamo duetta a Roma con Patti Smith Giovanni Caccamo ha presentato anche a Roma, al Maxxi, il suo nuovo album Parole, con un’ospite d’eccezione, Patti Smith ...

Dopo Milano e Firenze, il cantautore sicilianoha presentato anche a Roma, al Maxxi - Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo - il suo nuovo album Parole , duettando con la 'sacerdotessa' del rock Patti Smith in Imagine di John ...Protagonisti Diodato, La rappresentante di lista, Coma_Cose, oltre a Michele Placido e. Inoltre, per il secondo anno consecutivo, l'ASviS è stata partner di Heroes , il festival ...Dopo Milano e Firenze, il cantautore siciliano Giovanni Caccamo ha presentato anche a Roma, al Maxxi – Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo – il suo nuovo album Parole, duettando con la “sacerdot ...Giovanni Caccamo ha presentato anche a Roma, al Maxxi, il suo nuovo album Parole, con un’ospite d’eccezione, Patti Smith ...