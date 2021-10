Francesca Barra dalla parte di Ambra: “Non va un tapiro ma una coppa” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Non è piaciuto praticamente a nessuno quello che è successo con la consegna del tapiro d’oro ad Ambra Angiolini, e possiamo dire che questa volta probabilmente, a essere attapirato, è Valerio Staffelli. Certo, l’inviato di Striscia la notizia non poteva immaginare quello che si nascondeva dietro all’addio tra Ambra e l’allenatore della Juventus…Perchè scegliere l’attrice per la consegna del tapiro, come se fosse lei a essere attapirata per una storia finita? Il signor Staffelli ha fatto malissimo i conti e da ieri, tutti difendono Ambra. Lo ha fatto in primis sua figlia, che si è schierata dalla parte dell’attrice rivelando che Allegri l’ha persino tradita ma che adesso il tapiro va a lei. Lo ha fatto anche Francesca ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 14 ottobre 2021) Non è piaciuto praticamente a nessuno quello che è successo con la consegna deld’oro adAngiolini, e possiamo dire che questa volta probabilmente, a essere attapirato, è Valerio Staffelli. Certo, l’inviato di Striscia la notizia non poteva immaginare quello che si nascondeva dietro all’addio trae l’allenatore della Juventus…Perchè scegliere l’attrice per la consegna del, come se fosse lei a essere attapirata per una storia finita? Il signor Staffelli ha fatto malissimo i conti e da ieri, tutti difendono. Lo ha fatto in primis sua figlia, che si è schieratadell’attrice rivelando che Allegri l’ha persino tradita ma che adesso ilva a lei. Lo ha fatto anche...

Advertising

francesca_njw : RT @BFONASF: aggiornamenti che migliorerebbero il mondo: -whatsapp con l’opzione like al messaggio -twitter che fa modificare i tweet post… - lauracivitelli : Stasera il cinema è gentilmente offerto dalle Instagram stories di Francesca Barra e Claudio Santamaria, che coppia ?? - infoitcultura : Ilda Boccassini e l'amore per Falcone, Francesca Barra non ci sta: 'Hai sbagliato!' - ehihaveaniceday : RT @rathielhelder: francesca barra come sempre unica certezza - francescabarra : RT @rathielhelder: francesca barra come sempre unica certezza -