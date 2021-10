Covid, nessuna regione in rosso: mezza Italia in verde, le altre in giallo. La mappa aggiornata (Di giovedì 14 ottobre 2021) mezza Italia in verde, il resto in giallo, nessuna regione rossa e una situazione in miglioramento. La mappa europea Covid - 19 aggiornata ogni settimana dall'Ecdc, pubblicata poco fa, vede nove ... Leggi su leggo (Di giovedì 14 ottobre 2021)in, il resto inrossa e una situazione in miglioramento. Laeuropea- 19ogni settimana dall'Ecdc, pubblicata poco fa, vede nove ...

