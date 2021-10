Violenza contro l’ex compagna, ordine di cattura per Lucas Hernández in Spagna (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo la gioia per il trionfo in Nations League, giorno da dimenticare per la famiglia Hernandez. Se il milanista Theo deve fare i conti con la positività al Covid, il fratello Lucas deve rispondere all’ordine di carcerazione emesso dal Tribunale Penale numero 32 di Madrid. Martedì 19, alle 11, il giocatore del Bayern Monaco e della L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo la gioia per il trionfo in Nations League, giorno da dimenticare per la famiglia Hernandez. Se il milanista Theo deve fare i conti con la positività al Covid, il fratellodeve rispondere all’di carcerazione emesso dal Tribunale Penale numero 32 di Madrid. Martedì 19, alle 11, il giocatore del Bayern Monaco e della L'articolo

