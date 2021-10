Vino, nei primi 9 mesi del 2021 cresce il volume di vendite nella Gdo (+2%) (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) – Nei primi 9 mesi del 2021 le vendite dei vini nella Grande distribuzione organizzata (Gdo) sono cresciute del 2% a volume, con punte del 4,8% per i vini Doc e del 27% per le bollicine, e del 9,7% a valore. Male, invece, bottiglioni di Vino comune, brik, bag in box: formati in cui gli italiani si erano rifugiati durante la pandemia. La ricerca fotografa quindi una tendenza all’assestamento dopo il boom del 2020. Le vendite, infatti, viaggiano sempre in territorio positivo, ma con un riequilibrio progressivo, conseguenza della condizione di relativa normalità che i vaccini hanno indotto: più libertà di consumare fuori casa, più presenze nelle sedi di lavoro e meno spesa per i consumi casalinghi. È quanto emerge dall’anticipazione della ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) – Neidelledei viniGrande distribuzione organizzata (Gdo) sono cresciute del 2% a, con punte del 4,8% per i vini Doc e del 27% per le bollicine, e del 9,7% a valore. Male, invece, bottiglioni dicomune, brik, bag in box: formati in cui gli italiani si erano rifugiati durante la pandemia. La ricerca fotografa quindi una tendenza all’assestamento dopo il boom del 2020. Le, infatti, viaggiano sempre in territorio positivo, ma con un riequilibrio progressivo, conseguenza della condizione di relativa normalità che i vaccini hanno indotto: più libertà di consumare fuori casa, più presenze nelle sedi di lavoro e meno spesa per i consumi casalinghi. È quanto emerge dall’anticipazione della ...

Advertising

labarberadel197 : RT @vignaioli: #OcmVino: dalla @regionepiemonte 9,2 milioni di euro per la promozione dei vini piemontesi di qualità nei Paesi extra europ… - vignaioli : #OcmVino: dalla @regionepiemonte 9,2 milioni di euro per la promozione dei vini piemontesi di qualità nei Paesi ex… - consumatorirt : RT @toscananotizie: #Viticoltura: dalla Regione altri 3,6 milioni per ristrutturare i #vigneti e 9 per promuovere il #vino toscano nei pae… - SAIBI2001 : Qui c’è il mercato di droga e alcol più attivo di #Tripoli (tenete conto che l’alcol è illegale in #Libia, non si p… - ostvest : +A CHI+ A Coordinamento Lavoratori Portuali Trieste CLPT. +COSA+ Con la mia quota acquisterò bag in the box di vin… -