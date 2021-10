Sci di fondo, Bjorgen rivela: “Nel 2017 tracce di nandrolone nel mio campione d’urine” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Otto ori, quattro argenti e tre bronzi alle Olimpiadi, 18 titoli mondiali e 114 vittorie in Coppa del Mondo di sci di fondo. Questo il palmares di Marit Bjorgen, ritiratasi nel 2018 ed una delle atlete più amate di sempre in Norvegia. La 40enne adesso, rientrata solamente per le gran fondo, rivela: “Nel mese di aprile 2017 ricevetti una telefonata dal nostro medico Petter Olberg, che mi chiese se ero da sola in casa, mi disse che aveva ricevuto una comunicazione dalla Fis. Il laboratorio di Lahti aveva trovato una discrepanza in un mio campione di urine prelevato dopo la 30 km. Iniziai ad avere crampi allo stomaco e a piangere. Lui mi disse di tranquillizzarmi, perché la Fis chiedeva solo una spiegazione. Il campione di urine conteneva tracce del ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Otto ori, quattro argenti e tre bronzi alle Olimpiadi, 18 titoli mondiali e 114 vittorie in Coppa del Mondo di sci di. Questo il palmares di Marit, ritiratasi nel 2018 ed una delle atlete più amate di sempre in Norvegia. La 40enne adesso, rientrata solamente per le gran: “Nel mese di aprilericevetti una telefonata dal nostro medico Petter Olberg, che mi chiese se ero da sola in casa, mi disse che aveva ricevuto una comunicazione dalla Fis. Il laboratorio di Lahti aveva trovato una discrepanza in un miodi urine prelevato dopo la 30 km. Iniziai ad avere crampi allo stomaco e a piangere. Lui mi disse di tranquillizzarmi, perché la Fis chiedeva solo una spiegazione. Ildi urine contenevadel ...

Ultime Notizie dalla rete : Sci fondo Riale tira fuori la neve dalla 'ghiacciaia' e il 30 ottobre avvia la stagione del fondo Nessun Iframes FORMAZZA - 13 - 10 - 2021 - Per il terzo anno consecutivo Riale sarà tra le prime località italiane ad aprire ufficialmente la stagione dello sci di fondo e ospitare, in anticipo, amatori e professionisti della disciplina. Il 30 ottobre, infatti, oltre 2 km e mezzo dell'anello della pista di fondo (complessivamente lunga oltre 12 km) ...

A Cattolica torna il teatro ... per proseguire il 21 dicembre al Salone Snaporaz con la danza e Marco D'Agostin in First Love , performance ispirata alla più celebre gara della campionessa piemontese di sci di fondo Stefania ...

Bjorgen, libro shock: “Nel 2017 nandrolone nel mio stomaco, la Fis archiviò” La Gazzetta dello Sport Formazza, si scia sulla neve dell’anno precedente Grazie allo snowfarming e a speciali teloni geotermici che riflettono i raggi solari UVA, è possibile conservare grossi cumuli in seguito riutilizzati ...

VAL FORMAZZA - Riale apre la pista da fondo il 30 ottobre Come promesso, Riale aprirà già a ottobre le sue piste da sci di fondo. Il 30 ottobre, per la precisione. A permetterlo la tecnica dello snowfarming: ad aprile 6000 metri cubi di neve erano stati accu ...

