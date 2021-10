Reese Witherspoon svela la sua skincare da viaggio a prova di Oscar

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)è spesso in– vuoi per lavoro o per piacere – e per questo ha raccontato che tra le sue priorità figura anche una perfetta, con prodotti a portata di mano. L’attrice di The Morning Show è anche ambassador di Biossance e sfrutta appieno il suo titolo, utilizzando spesso e volentieri i loro prodotti per la cura della pelle. Attraverso alcune storie Instagram, l’attrice ha mostrato il suo beauty case da, contenente prodotti di bellezza per la sua routine divisa in tre fasi. Tra gli immancabili figura la crema riparatrice, il siero per macchie scure con vitamica C e la crema contorno occhi alle alghe marine. View this post on Instagram Un post condiviso da BIOSSANCE (@biossance)...