Modena, anziana muore sbranata da due cani in un cortile privato (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nella serata di ieri, martedì 12 ottobre, una donna di 89 anni è morta sbranata da due cani a Sassuolo, in provincia di Modena. È accaduto verso le 19, quando l'anziana, che vagava in stato confusionale, si è introdotta nel cortile di una villetta ed è stata assalita da due cani di razza Amstaff. Lo riporta il Resto del Carlino. La vittima, Carla Gorzanelli, ha perso la vita a pochi metri dalla propria abitazione da dove pare si fosse allontanata eludendo la sorveglianza della badante. Sono intervenuti la squadra mobile della Polizia, i carabinieri e la scientifica, oltre al 118 anche se l'anziana all'arrivo era già morta. L'attacco è avvenuto davanti a una bimba, che era davanti al cancello della villa in attesa della madre.

