Manuel Agnelli su Rtl 102 5 | sarà ospite di “The flight”

MILANO – Domani pomeriggio, giovedì 14 ottobre, Manuel Agnelli (giudice di X Factor 2021 e leader degli Afterhours) sarà in collegamento in diretta in radiovisione su Rtl 102.5, canale 36 del digitale terrestre e canale 736 di Sky. Per la precisione, Agnelli sarà ospite – a partire dalle ore 16 – del programma "The flight" con Matteo Campese, Paola Di Benedetto e Francesco Taranto. Si parlerà di musica e televisione.

