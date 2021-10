L’universo a tinte vivaci di Elena Tereshkova | tra Cubismo e Naif

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) La capacità di mescolare stili del passato per dar vita a linguaggi innovativi è una caratteristica privilegiata di molti artisti contemporanei che possono avvalersi delle conoscenze e delle sperimentazioni dei maestri del Novecento per elaborare qualcosa che attinga a essi pur generando un inedito approccio che non può non affascinare e conquistare l’osservatore. La protagonista di oggi guarda il mondo attraverso il filtro poliedrico della sua natura vitale e positiva raffigurando personaggi e mondi sfaccettati quanto entusiasmanti. Agli inizi del Novecento, tra i moti innovativi che scossero il mondo artistico dell’epoca al fine di distaccarsi dalla formalità espressiva e dal forte legame con la riproduzione della realtà così come osservata, si affermò uno dei movimenti più rivoluzionari che fece della scomposizione dell’immagine la sua principale linea guida. Il ...