Lo smartphone per aprire e avviare l'auto: un indizio arriva su Play Services (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Lo smartphone potrebbe sostituirsi a breve alla chiave dell'auto per essere utilizzato per aprire la nostra macchina, quindi accedere al suo interno, e nel contempo avviare la stessa. Su Android arriva la digital car key: i dettagli (Foto Engadget)Come scrive Hdblog.it, l'indiscrezione è stata appresa durante lo scorso Google I/O di maggio, quando si è appunto spiegato che anche tutti i possessori di dispositivi mobile firmati Android, così come già avviene con coloro che hanno iPhone, avrebbero trasformato a breve il proprio device in delle chiavi digitali per le proprie automobili. Ma quando verrà introdotta questa interessantissima ma soprattutto comoda feauture? Digital car key su Android in arrivo: ecco quanto emerso (Foto Autobustamil)

