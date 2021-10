Grande Fratello Vip, Jessica Antonini attacca Sophie Codegoni: "Iniziasse a dire la verità che la gente la conosce fuori" (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L'attacco dell'ex tronista alla concorrente del Grande Fratello Vip, ex collega di trono a Uomini e Donne. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L'attacco dell'ex tronista alla concorrente delVip, ex collega di trono a Uomini e Donne.

Advertising

trash_italiano : #GFVIP, in onda gravi insinuazioni da Soleil Sorge e Sophie Codegoni su presunti copioni da rispettare: 'tu dovevi… - GrandeFratello : Inutile girarci intorno: c’è sempre un comodino! ?? Grande Fratello ha deciso di darvi un’opportunità unica: nelle… - fattoquotidiano : Occhio alle denunce sulla sicurezza [di Francesco Casula] - PasqualeMarro : #AldoMontano attaccato al #GrandeFratelloVip: “sembra che…” - Marta42591029 : RT @Team_Sole94: In casa:“Soleil non è il Grande Fratello” Noi: #gfvip #lastasy #soleil -