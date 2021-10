Gazzetta: Insigne e il suo procuratore avvistati a pranzo con due dirigenti della MLS (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Non solo Inter e Manchester United: su Lorenzo Insigne avrebbe messo gli occhi anche la MLS, la Lega americana. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, che racconta di un incontro tra il capitano del Napoli e il suo agente con il presidente Di Cuollo e un dirigente del Toronto. “Nei giorni scorsi, in città è arrivato il vice presidente della MLS, la Lega americana, Lino Di Cuollo che è stato notato in un ristorante importante del centro di Napoli, in compagnia dell’agente e intermediario, Andrea D’Amico, lo stesso che ha mediato con il Lille per l’operazione Osimhen, e lo stesso che portò Giovinco negli Stati Uniti. Con loro, anche una terza persona che, secondo indiscrezioni, sarebbe un dirigente del Toronto. Tra l’altro, pare che i tre siano stati ospiti di Vincenzo Pisacane, il procuratore del capitano del Napoli, che ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Non solo Inter e Manchester United: su Lorenzoavrebbe messo gli occhi anche la MLS, la Lega americana. Lo scrive ladello Sport, che racconta di un incontro tra il capitano del Napoli e il suo agente con il presidente Di Cuollo e un dirigente del Toronto. “Nei giorni scorsi, in città è arrivato il vice presidenteMLS, la Lega americana, Lino Di Cuollo che è stato notato in un ristorante importante del centro di Napoli, in compagnia dell’agente e intermediario, Andrea D’Amico, lo stesso che ha mediato con il Lille per l’operazione Osimhen, e lo stesso che portò Giovinco negli Stati Uniti. Con loro, anche una terza persona che, secondo indiscrezioni, sarebbe un dirigente del Toronto. Tra l’altro, pare che i tre siano stati ospiti di Vincenzo Pisacane, ildel capitano del Napoli, che ...

