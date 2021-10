G20 su Afghanistan, Mario Draghi: “Sottolineata la necessità di rispettare i diritti delle donne” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’Europa e gli Usa stanzieranno fondi per aiutare i cittadini afghani. Lo ha annunciato il premier Mario Draghi in conferenza stampa al termine del G20 straordinario dedicato all’Afghanistan: “La presidente dell’Ue ha annunciato lo stanziamento di un miliardo di dollari ed è stato uno dei vari impegni a finanziare la risposta umanitaria. Gli Stati Uniti L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’Europa e gli Usa stanzieranno fondi per aiutare i cittadini afghani. Lo ha annunciato il premierin conferenza stampa al termine del G20 straordinario dedicato all’: “La presidente dell’Ue ha annunciato lo stanziamento di un miliardo di dollari ed è stato uno dei vari impegni a finanziare la risposta umanitaria. Gli Stati Uniti L'articolo proviene da Inews.it.

