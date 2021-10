Dado fatto in casa con le ricette di Zia Cri (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Le nuove ricette di Zia Cri per E’ sempre mezzogiorno sono sempre ottimi consigli per chi cucina e la ricetta del Dado fatto in casa è da non perdere. Cristina Lunardini mostra la ricetta del Dado vegetale e del dato di carne, possiamo farli entrambi, niente di così complicato e di certo saranno migliori di quelli comprati. Zia Cri ci propone poi di conservare il Dado fatto in casa in frigo o nel congelatore ma facciamo attenzione perché se mettiamo in frigo dobbiamo pastorizzare e non possiamo conservare per più di tre mesi. Facile sì ma per fare il Dado in casa di E’ sempre mezzogiorno c’è bisogno di un po’ di pazienza. ricette Zia Cri Dado vegetale e Dado di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Le nuovedi Zia Cri per E’ sempre mezzogiorno sono sempre ottimi consigli per chi cucina e la ricetta delinè da non perdere. Cristina Lunardini mostra la ricetta delvegetale e del dato di carne, possiamo farli entrambi, niente di così complicato e di certo saranno migliori di quelli comprati. Zia Cri ci propone poi di conservare ilinin frigo o nel congelatore ma facciamo attenzione perché se mettiamo in frigo dobbiamo pastorizzare e non possiamo conservare per più di tre mesi. Facile sì ma per fare ilindi E’ sempre mezzogiorno c’è bisogno di un po’ di pazienza.Zia Crivegetale edi ...

