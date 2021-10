‘Crazy for football’, a Roma prove di campagna acquisti (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La nazionale di calcio a 5 per la salute mentale seleziona nuovi talenti Il sogno di tutti i bambini che amano il calcio è indossare un giorno la maglia della Nazionale del proprio Paese e giocare il campionato del mondo. Per qualche ora lo hanno accarezzato oggi i ragazzi dei servizi di Salute mentale della Regione Lazio, che hanno preso parte alle selezioni ufficiali per entrare nella rosa della Nazionale ‘Crazy for football’. Sul campo del circolo sportivo capitolino ‘Il Faro’, in via Arcangelo Ilvento, si sono presentati in 16 per dare un calcio al pallone e uno allo stigma. L’iniziativa, organizzata da ECOS con il supporto della Regione Lazio, ha l’obiettivo di promuovere il diritto allo sport delle persone con problemi di salute mentale. “Si tratta di favorire l’attività fisica strutturata nei centri di salute mentale- ha dichiarato Santo Rullo, ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La nazionale di calcio a 5 per la salute mentale seleziona nuovi talenti Il sogno di tutti i bambini che amano il calcio è indossare un giorno la maglia della Nazionale del proprio Paese e giocare il campionato del mondo. Per qualche ora lo hanno accarezzato oggi i ragazzi dei servizi di Salute mentale della Regione Lazio, che hanno preso parte alle selezioni ufficiali per entrare nella rosa della Nazionalefor. Sul campo del circolo sportivo capitolino ‘Il Faro’, in via Arcangelo Ilvento, si sono presentati in 16 per dare un calcio al pallone e uno allo stigma. L’iniziativa, organizzata da ECOS con il supporto della Regione Lazio, ha l’obiettivo di promuovere il diritto allo sport delle persone con problemi di salute mentale. “Si tratta di favorire l’attività fisica strutturata nei centri di salute mentale- ha dichiarato Santo Rullo, ...

