Contratto non rinnovato, la Lazio dice addio al suo aereo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’avventura aerea della Lazio è già terminata. Come riporta Repubblica, il Boeing 737-300 Classic personalizzato presentato in pompa magna soltanto un anno fa non spiccherà più in volo, dal momento che le trattative per il rinnovo del Contratto con la compagnia aerea bulgara proprietaria del velivolo non sono andate a buon fine. Di conseguenza, l’aereo, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’avventura aerea dellaè già terminata. Come riporta Repubblica, il Boeing 737-300 Classic personalizzato presentato in pompa magna soltanto un anno fa non spiccherà più in volo, dal momento che le trattative per il rinnovo delcon la compagnia aerea bulgara proprietaria del velivolo non sono andate a buon fine. Di conseguenza, l’, L'articolo

Contratto non rinnovato, la Lazio dice addio al suo aereo Calcio e Finanza

