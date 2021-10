A differenza di Giorgia Meloni non ho dubbi sulla matrice fascista

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Io, adi, non hoo alcunodell’assalto e della devastazione della sede nazionale del maggior sindacato italiano che abbiamo potuto vedere nei giorni scorsi. Ed è il coronamento di 10 anni di tentativi delle varie organizzazioni neofasciste che sono nate in Italia di avere un proprio spazio d’azione e una propria riconoscibilità, approfittando del disagio e delle difficoltà di settori sempre più ampi di popolazione del nostro Paese. 10 anni e forse più in cui la tolleranza, le ambiguità, la benevolenza nei confronti di queste organizzazioni da parte di settori della politica e delle Istituzioni non sono mancate, ed è solo grazie a qualche giornalista da Berizzi a Palladino ad esempio che non hanno mai smesso, ...