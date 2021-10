Stadio, via le scritte dai muri. I parcheggi resteranno gratuiti in Curva sud (Di martedì 12 ottobre 2021) I 103 posti sul rinnovato piazzale della Curva Sud (che ospita il mercato del sabato) resteranno gratuiti. È l’impegno preso lunedì 11 ottobre dalla Giunta in Consiglio comunale che ha approvato l’ordine del giorno della Lista Gori. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 12 ottobre 2021) I 103 posti sul rinnovato piazzale dellaSud (che ospita il mercato del sabato). È l’impegno preso lunedì 11 ottobre dalla Giunta in Consiglio comunale che ha approvato l’ordine del giorno della Lista Gori.

Advertising

webecodibergamo : Ieri sera la decisione - ManuFilippone95 : RT @_schiaffino__: escludere la possibilità che la nazionale giochi nello stadio più bello e iconico d'Italia per via dei possibili fischi… - semplicesai : Al via la gara d'appalto per il nuovo stadio della Città di Caserta - Day Italia News - sportli26181512 : #Governance #Notizie Inter-Juve, biglietti in vendita: prezzi da 46 euro: Al via oggi la prima fase della vendita d… - Maax70 : @an_to_nel_la @lutro69 Lo si fa perché non si rispettano le regole. Siccome uno stadio è più difficile da gestire (… -