Roma | Letta | Grazie a Conte per sostegno a Gualtieri

Advertising

ilfoglio_it : 'Caro Letta, scegli: o Draghi o Conte. Poi parliamo del ballottaggio a Roma'. Parla Calenda di @valentinivaler - Stronza : RT @manginobrioches: Ora tentano di capovolgere pure il senso di #Norimberga. Fra poco i #fascisti accuseranno Berlinguer d'aver fatto la M… - Frances47226166 : RT @manginobrioches: Ora tentano di capovolgere pure il senso di #Norimberga. Fra poco i #fascisti accuseranno Berlinguer d'aver fatto la M… - Black29867741 : @pdnetwork @gualtierieurope E tu perderai. I 5S di Roma ti faranno cadere,nn diventerai sindaco. Cambiati il catete… - prestia_fabio : RT @Agenzia_Ansa: Conte: 'A Roma al ballottaggio voterò Gualtieri'. Letta: 'Grazie per il sostegno'. #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Letta

Agenzia ANSA

Cosi' il il candidato sindaco didel centrosinistra, Roberto Gualtieri, al fianco del segretario del Pd, Enrico, ha commentato il sostegno espresso dal leader del M5s per il ballottaggio. ...Lo ha dichiarato il segretario del Pd, Enrico, in vista del ballottaggio per. 12 ottobre 2021Giuseppe Brescia, il M5S non trova pace. Giuseppe Conte a Roma sostiene Gualtieri, Virginia Raggi invece rimane neutrale. «Raggi aveva il diritto di ricandidarsi per proseguire il buon lavoro fatto. C ...Un autista dell'Atac è stato ferito, oggi pomeriggio, nel corso di una lite con un passeggero. Secondo quanto apprende «Agenzia Nova» il diverbio diventato ...