Nuove compagnie, record di mete e il fenomeno dei voli in connessione: Orio riprende a correre (Di martedì 12 ottobre 2021) Orio al Serio. La stagione estiva segna la ripresa dell’aeroporto di Orio al Serio: dopo un inizio dell’anno pessimo, dove il traffico era pari al 10% dei soliti volumi, ad agosto il Caravaggio è risalito fino a un buon 70%, dato che risulta in aumento di qualche altro punto percentuale a settembre e, in proiezione, anche su ottobre. Un trend positivo che fa ben sperare gli operatori del settore e soprattutto la direzione di Sacbo, la società che gestisce lo scalo bergamasco che anche nei periodi più duri ha continuato a programmare e investire sul futuro. Non un’impresa semplice se pensiamo che complessivamente da gennaio e settembre 2021 l’attività si è fermata al 37% dei risultati ottenuti nello stesso periodo del 2019, pre pandemia: “Ci aspettiamo un buon recupero anche da fine ottobre in poi, quando partirà la stagione invernale – sottolinea ... Leggi su bergamonews (Di martedì 12 ottobre 2021)al Serio. La stagione estiva segna la ripresa dell’aeroporto dial Serio: dopo un inizio dell’anno pessimo, dove il traffico era pari al 10% dei soliti volumi, ad agosto il Caravaggio è risalito fino a un buon 70%, dato che risulta in aumento di qualche altro punto percentuale a settembre e, in proiezione, anche su ottobre. Un trend positivo che fa ben sperare gli operatori del settore e soprattutto la direzione di Sacbo, la società che gestisce lo scalo bergamasco che anche nei periodi più duri ha continuato a programmare e investire sul futuro. Non un’impresa semplice se pensiamo che complessivamente da gennaio e settembre 2021 l’attività si è fermata al 37% dei risultati ottenuti nello stesso periodo del 2019, pre pandemia: “Ci aspettiamo un buon recupero anche da fine ottobre in poi, quando partirà la stagione invernale – sottolinea ...

