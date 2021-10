Nome di Nino Savastano tirato in ballo in passato dai collaboratori di giustizia (Di martedì 12 ottobre 2021) di Pina Ferro Giovanni Savastano, nel corso del tempo, è stato tirato in ballo da alcuni collaboratori di giustizia che hanno descritto il legame tra il consigliere comunale ed alcuni soggetti noti alle forze dell’ordine. Si tratta di personaggi di spicco nel panorama criminale della città di Salerno. Va precisato che in passato Savatano è stato coinvolto in vicende giudiziarie. Era accusato di concorso esterno in associazione camorristica, abuso di ufficio aggravato dalla finalità di agevolare l’associazione a delinquere facente capo a D’Agostino Giuseppe . Procedimento che si concluse con un’assoluzione. “E se in tempi trascorsi -scrive il Gip – tali accordi erano stati qualificati in sede processuale come mero scambio di favori nei confronti di “amici di quartiere” (il riferimento è ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 12 ottobre 2021) di Pina Ferro Giovanni, nel corso del tempo, è statoinda alcunidiche hanno descritto il legame tra il consigliere comunale ed alcuni soggetti noti alle forze dell’ordine. Si tratta di personaggi di spicco nel panorama criminale della città di Salerno. Va precisato che inSavatano è stato coinvolto in vicende giudiziarie. Era accusato di concorso esterno in associazione camorristica, abuso di ufficio aggravato dalla finalità di agevolare l’associazione a delinquere facente capo a D’Agostino Giuseppe . Procedimento che si concluse con un’assoluzione. “E se in tempi trascorsi -scrive il Gip – tali accordi erano stati qualificati in sede processuale come mero scambio di favori nei confronti di “amici di quartiere” (il riferimento è ...

