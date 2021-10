Nel Libano dei blackout anche lo stadio si spegne (Di martedì 12 ottobre 2021) Campo in rovina, macerie e strutture corrose. È il caso della cittadella sportiva della capitale libanese, Beirut, che, come molti impianti e stadi calcistici, è vittima dell'abbandono in un Paese che ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 12 ottobre 2021) Campo in rovina, macerie e strutture corrose. È il caso della cittadella sportiva della capitale libanese, Beirut, che, come molti impianti e stadi calcistici, è vittima dell'abbandono in un Paese che ...

Ultime Notizie dalla rete : Nel Libano Nel Libano dei blackout anche lo stadio si spegne ... oltre alla grave crisi economica che il Libano sta affrontando dall'inizio del 2020, e all'enorme esplosione nel porto di Beirut. Lo stadio è ora inadatto ad ospitare le partite della nazionale ...

La profonda crisi economica che ha lasciato al buio il Libano Questa è stata solo l’ultima manifestazione di una crisi che ormai sta durando da due anni e che ha messo in ginocchio tutto il paese. La lira libanese ha perso il 90% del suo valore, gli ospedali son ...

