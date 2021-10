Milan, Maignan si opera domani per problema al polso (Di martedì 12 ottobre 2021) Torino, 12 ott. (LaPresse) – Brutte notizie per il Milan: il portiere Mike Maignan dovrà sottoporsi a un’operazione per “il persistere di una sintomatologia dolorosa al polso sinistro” che “impone, dopo parere specialistico, una artroscopia che verrà eseguita domani dal Professor Loris Pegoli”. Lo comunica in una nota la società rossonera. Leggi su footdata (Di martedì 12 ottobre 2021) Torino, 12 ott. (LaPresse) – Brutte notizie per il: il portiere Mikedovrà sottoporsi a un’zione per “il persistere di una sintomatologia dolorosa alsinistro” che “impone, dopo parere specialistico, una artroscopia che verrà eseguitadal Professor Loris Pegoli”. Lo comunica in una nota la società rossonera.

