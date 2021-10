Milan, c’è il vice di Brahim Diaz. Kessie, l’Inter è in agguato | News (Di martedì 12 ottobre 2021) Il Milan di Maldini e Massara pensa a un'alternativa a Brahim Diaz. In primo piano anche il futuro di Kessie, in scadenza a giugno Leggi su pianetamilan (Di martedì 12 ottobre 2021) Ildi Maldini e Massara pensa a un'alternativa a. In primo piano anche il futuro di, in scadenza a giugno

Advertising

ZZiliani : Quindi #Mancini fa passare il messaggio che se c'è #ItaliaSpagna non va bene, mentre se c'è #MilanPSG infamare… - milan_corner : @mefisto94_ dentro FDI c'è di tutto, la lega ha più personaggetti e bontemponi, anche alleanza nazionale era piena… - musagete10 : Per Milan-Torino i prezzi sono molto popolari. Per Milan-Porto c’è il solito listino Champions (corretto). - pxluigi : Ma c'è o ci fa? #antifascismo #giorgiameloni #giorgia #iosonogiorgiachallenge #bastafascismo #m5s2050 #m5s… - PianetaMilan : .@acmilan, c’è il vice di @Brahim. #Kessie, l’Inter è in agguato | News - #Calciomercato #ACMilan #Milan… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan c’è Roma, attenti a quei quattro Giallorossi.net