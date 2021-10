Lucca, è un momento d’oro: a segno anche con l’Under 21 (Di martedì 12 ottobre 2021) Continua il momento d’oro per Lorenzo Lucca. L’attaccante del Pisa, eletto anche giocatore del mese di settembre in Serie B, ha sbloccato il match dell’Italia U21 contro la Svezia su assist di Rovella. Prestazioni che non stanno passando inosservate agli occhi di diversi top club pronti a sfidarsi per il suo cartellino già a partire dalla prossima sessione di mercato. FOTO: Twitter Pisa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 12 ottobre 2021) Continua ilper Lorenzo. L’attaccante del Pisa, elettogiocatore del mese di settembre in Serie B, ha sbloccato il match dell’Italia U21 contro la Svezia su assist di Rovella. Prestazioni che non stanno passando inosservate agli occhi di diversi top club pronti a sfidarsi per il suo cartellino già a partire dalla prossima sessione di mercato. FOTO: Twitter Pisa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

