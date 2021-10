Lorena Bianchetti, la figlia Estelle è un raggio di sole. Col marito una famiglia perfetta (Di martedì 12 ottobre 2021) Gli italiani hanno imparato a conoscerla soprattutto grazie alla trasmissione televisiva a sfondo cattolico di Rai 1, A sua immagine, della quale è la presentatrice a partire dal 1999. Lorena Bianchetti è una delle figure più amate del piccolo schermo e raccoglie centinaia di migliaia di affezionati e fedeli telespettatori. Ma per quanto riguarda il suo quotidiano? Spesso capita di domandarsi quale sia la vita dei conduttori televisivi che intrattengono il pubblico ogni giorno. Dietro quei sorrisi e alla loro formale dedizione naturalmente si nasconde un’esistenza a volte tutta da scoprire. Per esempio, Lorena Bianchetti è convolata a nozze da pochissimi anni e da ancora meno ha avuto una tenera figlia di nome Estelle. Lorena Bianchetti, la ... Leggi su tuttivip (Di martedì 12 ottobre 2021) Gli italiani hanno imparato a conoscerla soprattutto grazie alla trasmissione televisiva a sfondo cattolico di Rai 1, A sua immagine, della quale è la presentatrice a partire dal 1999.è una delle figure più amate del piccolo schermo e raccoglie centinaia di migliaia di affezionati e fedeli telespettatori. Ma per quanto riguarda il suo quotidiano? Spesso capita di domandarsi quale sia la vita dei conduttori televisivi che intrattengono il pubblico ogni giorno. Dietro quei sorrisi e alla loro formale dedizione naturalmente si nasconde un’esistenza a volte tutta da scoprire. Per esempio,è convolata a nozze da pochissimi anni e da ancora meno ha avuto una teneradi nome, la ...

