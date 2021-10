Juventus | chi è Tchouameni | prima scelta dei bianconeri

(Di martedì 12 ottobre 2021) Non esiste solo Pogba nei piani di mercato della: giovedì sera infatti, sul prato dell’Allianz Stadium nella partita Belgio–Francia, era presente un osservato molto speciale. Trattasi di Aurelien, centrocampista del Monaco, sul quale ihanno messo gli occhi fin da gennaio scorso e che resta tuttora un grande obiettivo. Il francese ha giocato soltanto l’ultimo quarto d’ora più recupero, ma gli osservatori e i dirigenti dellalo conosco bene.ha caratteritiche molto interessanti, ha 21 anni e un ingaggio (attualmente intorno al milione di euro) ancora del tutto rientrante nei nuovi parametri della società: un investimento spendibile ed eventualmente recuperabile nel tempo. La sua valutazione di mercato è cresciuta parallelamente a quella tecnica, che per ...

Grande, grosso, potente ma tecnico: al fianco di Pogba nella finale di Nations League con la Francia, ma da tempo indicato come 'nuovo Pogba'.