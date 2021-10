Ignazio Moser dimagrito dieci chili e Cecilia sui social scrive … (Di martedì 12 ottobre 2021) Qualche giorno fa Ignazio Moser, il noto ex gieffino e figlio del grande ciclista ha lasciato sui social un messaggio che ha destato parecchie preoccupazioni. L’ex gieffino che da diverso tempo ormai è fidanzato con Cecilia Rodriguez, pare che abbia fatto intendere di avere dei problemi di salute, senza però scendere nel dettaglio e specificare di cosa si tratti. Ad ogni modo, in molti da quel momento si stanno continuando a chiedere cosa stia accadendo al giovane ex ciclista. Ignazio Moser pubblica una foto dove appare molto dimagrito In queste ore è arrivato sui social uno scatto, dove Ignazio è insieme alla sua fidanzata. Ciò che non è passato inosservato è il fatto che l’ex gieffino è apparso davvero molto ... Leggi su cityroma (Di martedì 12 ottobre 2021) Qualche giorno fa, il noto ex gieffino e figlio del grande ciclista ha lasciato suiun messaggio che ha destato parecchie preoccupazioni. L’ex gieffino che da diverso tempo ormai è fidanzato conRodriguez, pare che abbia fatto intendere di avere dei problemi di salute, senza però scendere nel dettaglio e specificare di cosa si tratti. Ad ogni modo, in molti da quel momento si stanno continuando a chiedere cosa stia accadendo al giovane ex ciclista.pubblica una foto dove appare moltoIn queste ore è arrivato suiuno scatto, doveè insieme alla sua fidanzata. Ciò che non è passato inosservato è il fatto che l’ex gieffino è apparso davvero molto ...

Advertising

VanityFairIt : La versione italiana del reality show ripartirà alle 22 di mercoledì 13 ottobre, su Sky e in streaming su NowTv. Al… - zazoomblog : Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez tornano con Ex on the beach e parlano dei loro ex - #Ignazio #Moser #Cecilia… - zazoomblog : Ignazio Moser dimagrito dieci chili e Cecilia sui social scrive … - #Ignazio #Moser #dimagrito #dieci - infoitcultura : Ignazio Moser dimagrito 10 chili ma c’è la cura: “L’Amorterapia” - IsaeChia : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser tornano al timone di #ExontheBeach 3 (e confessano che rapporti hanno coi loro ex… -