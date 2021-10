Covid | 2 494 positivi e 49 vittime in 24 ore

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 2.494 i positivi individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri… - Agenzia_Ansa : Sono 370 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia, 4 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e us… - titina_q : RT @Leonard48598239: @titina_q Italia Covid 12-10-21: Sono 2.494 i nuovi casi e 49 i morti. - Libero_official : Il bollettino #Covid del 12 ottobre registra 2.494 nuovi casi e 49 decessi. Intanto si avvicina il 15 ottobre, gior… - SalvatoreMaior3 : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Sono 2.494 i positivi individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 494

Italia , il bollettino di oggi 12 ottobre 2021 . Sono 2.i positivi ai testindividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.516. Sono invece 49 le vittime in un giorno, ieri erano stata 34. Sono 315.Tornano a crescere, dopo il fisiologico calo da minor numero di tamponi effettuati nel fine settimana, i nuovi contagi da- 19: nelle ultime 24 ore sono 2.(ieri 1.516) a fronte di 315.285 ...Sostanzialmente identico il numero di ingressi in terapia intensiva, passati da 40 a 39. I contagiati che si trovano in area medica negli ospedali sono 2.665 e altri 370 vengono assistiti in terapia i ...Lombardia, la situazione. Con 61.739 tamponi effettuati è di 306 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività allo 0,4%. In lieve aumento i ricoveri in terapia ...