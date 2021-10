Conte: a Roma voterò Gualtieri ma non è indicazione per M5s (Di martedì 12 ottobre 2021) Al ballottaggio per il sindaco di Roma "voterò per Gualtieri, ma non sto dicendo che il M5s debba votare per Gualtieri, perchè gli elettori non sono pacchi postali". Lo ha detto Giuseppe Conte, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 12 ottobre 2021) Al ballottaggio per il sindaco diper, ma non sto dicendo che il M5s debba votare per, perchè gli elettori non sono pacchi postali". Lo ha detto Giuseppe, ...

Ultime Notizie dalla rete : Conte Roma Conte: 'Io voto Gualtieri ma non sto dicendo che debba farlo M5s' ... ha aggiunto Conte. 'Sono contento, abbiamo lavorato insieme per L'Italia, lo ringrazio'. Così il candidato sindaco di Roma del centrosinistra, Roberto Gualtieri ha commentato a caldo, a margine di ...

Conte: a Roma voterò Gualtieri ma non è indicazione per M5s Al ballottaggio per il sindaco di Roma "voterò per Gualtieri, ma non sto dicendo che il M5s debba votare per Gualtieri, perchè gli elettori non sono pacchi postali". Lo ha detto Giuseppe Conte, intervistato a DiMartedì su La7."Da ...

Roma, Raggi e Conte divisi. Ma lei: “Non farò scalate” Il Fatto Quotidiano Elezioni Roma, Conte annuncia che voterà Gualtieri al ballottaggio: “Ma non vuol dire che debba farlo… Sarà una consigliera di opposizione rispetto al governo cittadino che verrà”, ha specificato il leader del Movimento Un endorsement che mette la parola fine ai dubbi dei giorni scorsi, dopo che la sin ...

Elezioni comunali Roma, Conte: “Al ballottaggio voterò Gualtieri” Agli elettori moderati dico: fate la scelta giusta' Io lo sento che tanti elettori moderati si sentono sempre più a disagio, in una casa sempre più occupata da figure che dicono cose fuori dal cielo e ...

