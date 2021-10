Beppe Grillo: "Sul Green pass serve una pacificazione" (Di martedì 12 ottobre 2021) “Ho sempre avuto una passione per i numeri e così, da buon ragioniere, in questi ultimi giorni ho preso carta e penna e ho buttato giù alcuni appunti che voglio condividere con voi”. Lo scrive sul suo blog Beppe Grillo in un post dal titolo ‘Su Green pass serve pacificazione’. Ad oggi, spiega, “sono circa 41 milioni gli italiani con vaccinazione completa, che corrisponde all?80% della popolazione over 12. Uno dei migliori dati in Europa, che dovrebbe suggerire quindi che il popolo no vax in Italia è molto contenuto. Sui 19 milioni mancanti circa 6 hanno meno di 12 anni, e altri 6 circa hanno tra 12 e 19 anni, e quindi sono in prevalenza studenti delle scuole superiori e non lavoratori. Si stima poi che ci siano circa 2,5 milioni di over 60enni senza vaccino, ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 12 ottobre 2021) “Ho sempre avuto unaione per i numeri e così, da buon ragioniere, in questi ultimi giorni ho preso carta e penna e ho buttato giù alcuni appunti che voglio condividere con voi”. Lo scrive sul suo blogin un post dal titolo ‘Su’. Ad oggi, spiega, “sono circa 41 milioni gli italiani con vaccinazione completa, che corrisponde all?80% della popolazione over 12. Uno dei migliori dati in Europa, che dovrebbe suggerire quindi che il popolo no vax in Italia è molto contenuto. Sui 19 milioni mancanti circa 6 hanno meno di 12 anni, e altri 6 circa hanno tra 12 e 19 anni, e quindi sono in prevalenza studenti delle scuole superiori e non lavoratori. Si stima poi che ci siano circa 2,5 milioni di over 60enni senza vaccino, ...

