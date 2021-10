Ballando con le stelle riparte con un commovente omaggio a Raffaella Carrà

(Di martedì 12 ottobre 2021) Sabato 16 ottobre tornerà in ondacon le. La conduttrice Milly Carlucci ha annunciato di avere intenzione di tornare in grande stile, con una sorpresa speciale, ovvero, un. Nel corso di un’intervista, infatti, ha svelato qualche piccolo spoiler ed ha spiegato quella che sarà l’immagine da dare allo show. Il tributo aMilly Carlucci avrebbe sempre volutocon le. Questo, purtroppo, non si è mai verificato e, a distanza di tre mesi dalla scomparsa dell’icona del mondo della televisione, la Rai ha deciso di fare un grande tributo a lei dedicato. La puntata d’esordio del talent show di Rai 1, infatti, sarà dedicata ...

Milly Carlucci ha annunciato che nella puntata d'apertura della nuova edizione dile Stelle sarà presente un omaggio a Raffaella Carrà. Argomenti trattati Milly Carlucci: l'omaggio a Raffaella Carrà Milly Carlucci: i concorrenti dile Stelle Milly Carlucci:......tutti Valeria Marini tra i primi ad arrivareuno scintillante abito nero seguita da Federico Fashion Style in uno sfarzoso vestitomantello dorato pronto a scendere in pista a "...Lutto per Morgan: non è affatto un momento facile per il popolare cantante, personaggio decisamente controverso del nostro panorama musicale.In questo articolo vi sveliamo tutte le curiosità sulla prossima concorrente di Ballando con le Stelle 2021: Mietta ...