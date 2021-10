Aifa, 16 decessi correlabili a vaccini: si tratta della 0,2% su 1 mln dosi (Di martedì 12 ottobre 2021) Complessivamente, nel periodo 27 dicembre 2020 - 26 settembre 2021, 16 casi di mortalità (3,7%) sui 435 valutati sono risultati correlabili ai vaccini Covid (circa 0,2 casi ogni milione di dosi ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 12 ottobre 2021) Complessivamente, nel periodo 27 dicembre 2020 - 26 settembre 2021, 16 casi di mortalità (3,7%) sui 435 valutati sono risultatiaiCovid (circa 0,2 casi ogni milione di...

