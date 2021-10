Afghanistan: Draghi al G20, 'volontà di agire e farlo ora, inverno sta arrivando' (3) (Di martedì 12 ottobre 2021) (Adnkronos) - "Il punto successivo, che è stato sottolineato da quasi tutti voi, è che dovremmo fornire assistenza ai migranti e ai rifugiati nei paesi vicini, in coordinamento con le agenzie delle Nazioni Unite e le autorità locali. Un altro punto che è stato sottolineato da tutti - ha rimarcato ancora il premier - è che si dovrebbe prestare la dovuta attenzione all'aiuto alle donne e ai bambini". Draghi si è soffermato poi sul tema della sicurezza. "Penso, di nuovo, che sia stato un tema universale - ha detto -. In altre parole, tutti voi avete sottolineato che l'Afghanistan non dovrebbe diventare di nuovo un rifugio per il terrorismo. Tale eventualità potrebbe destabilizzare non solo l'Afghanistan, ma l'intera regione, e forse anche il mondo intero. Quindi, dovremmo offrire un sostegno adeguato - e penso che lo stiamo già facendo - ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) (Adnkronos) - "Il punto successivo, che è stato sottolineato da quasi tutti voi, è che dovremmo fornire assistenza ai migranti e ai rifugiati nei paesi vicini, in coordinamento con le agenzie delle Nazioni Unite e le autorità locali. Un altro punto che è stato sottolineato da tutti - ha rimarcato ancora il premier - è che si dovrebbe prestare la dovuta attenzione all'aiuto alle donne e ai bambini".si è soffermato poi sul tema della sicurezza. "Penso, di nuovo, che sia stato un tema universale - ha detto -. In altre parole, tutti voi avete sottolineato che l'non dovrebbe diventare di nuovo un rifugio per il terrorismo. Tale eventualità potrebbe destabilizzare non solo l', ma l'intera regione, e forse anche il mondo intero. Quindi, dovremmo offrire un sostegno adeguato - e penso che lo stiamo già facendo - ...

Advertising

Palazzo_Chigi : In diretta la conferenza stampa del Presidente Draghi al termine del #G20 straordinario sull'#Afghanistan - Palazzo_Chigi : Oggi #12ottobre, nell’ambito del #G20Italy, alle ore 13 si svolgerà, in videoconferenza, la riunione straordinaria… - Agenzia_Ansa : Al via il G20 straordinario sull'Afghanistan. L'Ue annuncia un miliardo di euro in aiuti. La riunione, organizzata… - GabrieleCarrer : RT @formichenews: G20, vi spiego il doppio strike di Draghi. Parla Ian Lesser (@gmfus) Coi talebani bisogna parlare, l'#Afghanistan sarà u… - zazoomblog : Afghanistan Draghi: assenze Putin e Xi? No motivi politici - #Afghanistan #Draghi: #assenze #Putin -