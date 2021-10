Afghanistan: Draghi al G20 straordinario invoca un impegno comune (Di martedì 12 ottobre 2021) impegno comune e corridoi umanitari, questi i temi principali del G20 straordinario sull’Afghanistan presieduto dal Governo italiano Sull’Afghanistan il premier Mario Draghi ha aperto a Palazzo Chigi un collegamento video per il G20 straordinario con i rappresentanti dei 19 Paesi oltre alla Commissione Ue che fanno parte del formato guidato quest’anno dall’Italia. Dall’altra parte del video c’è il presidente americano, Joe Biden ma non i due dei protagonisti fondamentali della crisi afghana per il ruolo che esercitano negli equilibri della regione. Non si collegheranno infatti né il presidente russo Vladimir Putin così come il presidente cinese Xi Jinping. La Russia, a quanto si è appreso ieri, dovrebbe essere rappresentata da un vice ministro degli Esteri. Sarà ... Leggi su zon (Di martedì 12 ottobre 2021)e corridoi umanitari, questi i temi principali del G20sull’presieduto dal Governo italiano Sull’il premier Marioha aperto a Palazzo Chigi un collegamento video per il G20con i rappresentanti dei 19 Paesi oltre alla Commissione Ue che fanno parte del formato guidato quest’anno dall’Italia. Dall’altra parte del video c’è il presidente americano, Joe Biden ma non i due dei protagonisti fondamentali della crisi afghana per il ruolo che esercitano negli equilibri della regione. Non si collegheranno infatti né il presidente russo Vladimir Putin così come il presidente cinese Xi Jinping. La Russia, a quanto si è appreso ieri, dovrebbe essere rappresentata da un vice ministro degli Esteri. Sarà ...

