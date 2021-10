Uomini e Donne: la scelta di Matteo Fioravanti (Di lunedì 11 ottobre 2021) A Uomini e Donne è già tempo di scelte: il tronista Matteo Fioravanti, secondo le anticipazioni, avrebbe fatto la sua scelta finale. Quale sarà la corteggiatrice che uscirà con lui dallo studio? Uomini e Donne è solito riservare tantissime sorprese per i suoi fan ma questa è stata ben oltre le aspettative: Matteo Fioravanti, in un modo totalmente inaspettato, ha fatto la sua scelta finale, concludendo così il suo percorso Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 11 ottobre 2021) Aè già tempo di scelte: il tronista, secondo le anticipazioni, avrebbe fatto la suafinale. Quale sarà la corteggiatrice che uscirà con lui dallo studio?è solito riservare tantissime sorprese per i suoi fan ma questa è stata ben oltre le aspettative:, in un modo totalmente inaspettato, ha fatto la suafinale, concludendo così il suo percorso Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

RaiNews : Ogni mattina in Italia tre persone, donne-uomini-ragazzi, escono di casa per andare a lavorare, ma di sera non rien… - Ettore_Rosato : Grazie a @BeppeSala: 6 donne e 6 uomini. Non parole ma fatti. Complimenti @AlessiaCappello per nomina nella giunta… - GiuseppeConteIT : Tanti auguri al @Mov5Stelle, tanti auguri a una comunità che cresce e matura senza perdere le proprie radici, una c… - slav34brit : Sophie bugie non ne ha dette, sono partite tutte e due da Uomini e Donne e fanno lo stesso lavoro. “Eh ma Soleil ha… - tenniscrochet : RT @65_virna: Oggi sarebbe bello che dopo 2 giorni di narrazione a senso unico qualcuno si prendesse la responsabilità di cercare 1 ad 1 i… -