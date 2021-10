Una Nadef col passo del gambero

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Gli ultimi dati sull’andamento dell’economia non solo nel nostro Paese ma a livello internazionale evidenziano l’accavallarsi di problematiche a fronte delle quali tanto la politica economica della Ue che quella del nostro paese appaiono del tutto inadeguate. Per usare un eufemismo. Il clima di ottimismo sulle possibilità di una corposa ripresa dell’economia del nostro Paese aveva contrassegnato nelle ultime settimane i commenti degli esperti e le dichiarazioni di imprenditori ed esponenti politici. A onore del vero già in una conferenza stampa nei primi giorni di ottobre Draghi era parso più prudente, malgrado che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (), presentata il 30 settembre, confermasse nella sostanza tale ottimismo, seppure con un linguaggio misurato. Nel giro di pochissimi giorni però quel clima si è di molto raffreddato. Il 6 ...