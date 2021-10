Salernitana, infortunio per Ribery. Anche Bogdan e Gondo ko (Di lunedì 11 ottobre 2021) Comunicato ufficiale della Salernitana. Ribery, Bogdan e Gondo hanno riportato dei problemi fisici: le condizioni Brutte notizie in casa Salernitana. Ribery, Gondo e Bogdan sono finiti ai box: «Nel corso dell’allenamento odierno Franck Ribery ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra, Luka Bogdan ha riportato un risentimento muscolare al gemello esterno della gamba destra e Cedric Gondo un risentimento muscolare all’adduttore sinistro. Le loro condizioni saranno valutate nelle prossime quarantotto ore. Ruggeri ha svolto un lavoro atletico specifico. Capezzi e L. Coulibaly si sono sottoposti a seduta fisioterapica». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Comunicato ufficiale dellahanno riportato dei problemi fisici: le condizioni Brutte notizie in casasono finiti ai box: «Nel corso dell’allenamento odierno Franckha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra, Lukaha riportato un risentimento muscolare al gemello esterno della gamba destra e Cedricun risentimento muscolare all’adduttore sinistro. Le loro condizioni saranno valutate nelle prossime quarantotto ore. Ruggeri ha svolto un lavoro atletico specifico. Capezzi e L. Coulibaly si sono sottoposti a seduta fisioterapica». L'articolo proviene da Calcio News 24.

