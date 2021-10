Roma, Draghi visita la sede della Cgil e abbraccia Landini. Il leader sindacale: “Il passato non deve tornare” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha visitato la sede nazionale della Cgil a due giorni dall’assalto subito da gruppi di neofascisti e no green pass. Una visita che “ha un significato molto importante per quello che è avvenuto”, ha dichiarato Maurizio Landini, segretario del principale sindacato italiano, che oggi ha anche dichiarato di aver subito un attacco hacker contro il proprio sito, in contemporanea all’assalto del 9 ottobre. Durante la visita di stamattina, Landini ha accolto con un abbraccio il capo del governo che si è fermato a salutare dipendenti e delegati sindacali ed e stato anche applaudito da diversi iscritti presenti per accoglierlo, prima di farsi fotografare con il segretario della ... Leggi su tpi (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il presidente del Consiglio Mariohato lanazionalea due giorni dall’assalto subito da gruppi di neofascisti e no green pass. Unache “ha un significato molto importante per quello che è avvenuto”, ha dichiarato Maurizio, segretario del principale sindacato italiano, che oggi ha anche dichiarato di aver subito un attacco hacker contro il proprio sito, in contemporanea all’assalto del 9 ottobre. Durante ladi stamattina,ha accolto con un abbraccio il capo del governo che si è fermato a salutare dipendenti e delegati sindacali ed e stato anche applaudito da diversi iscritti presenti per accoglierlo, prima di farsi fotografare con il segretario...

